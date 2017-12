Boa pauta da Travel + Leisure: “Our 20 Favorite Green Hotels“. Mostra destinos na Tanzânia, Austrália, Egito, Maldivas, etc. Não conseguiram achar nenhum no Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.