Boa pauta para o turismo: “The world’s 20 best hotels on a budget – How to find a gorgeous place to stay, with stylish service, stunning views and epic bedrooms without breaking the bank”. Saiu no Times de Londres; vale anotar as dicas. Leia aqui.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.