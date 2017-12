Hotéis incomuns mundo afora

O Times de Londres publicou na seção de Turismo uma lista com “10 sites de viagem para olhar“. Nem todos são bacanas para nós, brasileiros. Mas vale a pena dar uma navegada. Eu gostei muito deste aqui, o “Unusual Hotels of The World” (ou hotéis incomuns do mundo, em português). Nele você encontra de tudo, como hotéis que ficam debaixo d’água e hotéis flutuantes, apenas para mencionar duas categorias mencionadas pelo diário londrino. Tem também hotéis que ficam em ex-prisões, só para você ter uma idéia da variedade de opções. O i-escape.com também vale a visita. O slogan deles é “Hip hideaways and boutique hotels”. Sofisticado.

