Hora da cerveja

Xavier Depuydt, cervejólogo belga, lança no mês que vem a Beer Magazine, primeira revista do Brasil especializada em cervejas. A publicação será trimestral, vendida em banca ao preço de R$ 14,90. O primeiro lançamento será em São Paulo, dia 3/9. O contato do Xavier, para quem quiser, é xavier@beerparadise.com.br. Peguei a informação no Jornalistas & Cia, do Eduardo Ribeiro. Aproveito para deixar uns links por aqui: o Ratebeer (que tem uma lista com as melhores e as piores cervejas do mundo, entre outras atrações); e esta matéria, sobre 32 coisas que você pode fazer com cerveja (além de beber, claro).