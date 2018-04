Hoje, o "The New York Times" diminuiu

Apenas para registrar um fato na linha do tempo do jornalismo em papel: hoje, dia 6, o The New York Times diminuiu de tamanho (uma redução de 11% na largura da versão impressa que poderá trazer, segundo os executivos do jornal, uma economia de 10 milhões de dólares/ano). Um texto do Observer tratou do assunto. E, aqui, uma entrevista recente de Bill Keller, chefão da redação, publicada no site I Want Media, sobre este e outros temas de interesse jornalístico.