Uma lista batuta (com links para vídeos) da revista PC World: “Greatest Hits of Viral Video – From crooning politicians to a grocery store manager who can crush windpipes with his mind, these are the greatest hits of the YouTube Age”. É a parte 1 de uma série de 5 coletâneas. Tem coisas antigas (na velocidade da internet, claro, como os Back Dorm Boys ou a lonelygril15 – foto) mas vale olhar.

