Hitchcock revisitado

A edição de março da Vanity Fair traz um ensaio fotográfico com 21 estrelas de cinema recriando algumas cenas clássicas da obra de Alfred Hitchcock. No site não dá para ver as fotos, apenas um vídeo que mostra os bastidores das sessões . A foto acima (um detalhe) eu peguei da versão impressa: Scarlett Johansson e Javier Barden. Sabe qual é o filme?