O Wall Street Journal de hoje publicou uma resenha do livro “The Ten Most Beautiful Experiments“, de George Johnson (Knopf, 192 páginas, US$22,95), que será lançado amanhã. Parece ser um livro bem bacana. Leia aqui.

