Hip-hop: fenômeno global

Tem uma matéria ótima na edição de novembro/dezembro da Foreign Policy sobre o mundo globalizado do hip-hop, gênero musical com admiradores na França, em Gana, na China (foto)… A longa reportagem mostra como esse tipo de música está sendo aceito e adaptado ao redor do planeta. “Rap music has long been considered a form of resistance against authority. Boosted by the commercialization of the music industry, that message has proven its appeal to youth all around the world. Now, from Shanghai to Nairobi to São Paulo, hip-hop is evolving into a truly global art of communication”. Valeria traduzir. Leia aqui. (Atualização, 9h30: no momento o link está com problemas).

