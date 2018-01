A ONG Henfil – Educação e Sustentabilidade relançou a revista Fradim, publicada pelo cartunista Henfil. A publicação foi lançada pela Editora Codecri em 1972. As revistas podem ser adquiridas através do site da ONG (R$15 cada), que também lançou junto com a coleção uma edição especial – Fradim #0. No total, serão 31 publicações, mas por enquanto só foram relançadas as revistas de número 01 a 15. (via Samuel).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.