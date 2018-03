As vendas de motos Harley-Davidson, nos EUA, estão despencando, informa o New York Times. A matéria diz que lá, os principais compradores são os “grisalhos” — e muitos deles viram suas economias desaparecer. Neste link, um gráfico publicado no jornal mostra o tamanho da queda. Boa nota para os cadernos de economia.

