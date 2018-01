Neste link aqui , uma cortesia da NPR, dá para ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven, com a regência do venezuelano Gustavo Dudamel (foto). O concerto, grátis, aconteceu no Hollywood Bowl (18 mil pessoas presenciaram o espetáculo). Se quiser, leia a crítica do concerto, publicada no New York Times.

