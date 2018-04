Guns e etanol na "Rolling Stone"

Dois destaques da edição americana da Rolling Stone: a matéria de capa, que lembra os 20 anos de “Appetite for Destruction”, do Guns (apenas suponho que seja muito boa, já que o site só disponibilizou um trecho). E uma matéria destruindo a viabilidade do etanol como combustível, dizendo que é ruim para o meio ambiente e coisa e tal. Seria bacana ver essas duas reportagens traduzidas na edição brasileira da revista. Ah, o site da RS traz uma galeria de vídeos com apresentações ao vivo do início de carreira do Guns N’ Roses. Gostei.