Guerra dos sexos na escola

Você acha que meninos e meninas aprendem de um jeito diferente na escola? A revista de domingo do New York Times abordou essa questão ao fazer uma longa reportagem sobre uma aparente “tendência” no sistema de ensino dos Estados Unidos: classes separadas, divididas por sexo. Tudo indica que essa idéia vem ganhando adeptos. Uma das principais cabeças por trás do movimento é Michael Gurian, autor do livro “Boys and Girls Learn Differently!” (foto). Do ponto de vista psicológico, posso dizer que é uma catástrofe. Sério. Leia a matéria neste link.

