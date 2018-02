A redação do Guardian criou um ótimo infográfico, no estilo dos videogames dos anos 80. Nele você compete com alguns dos grandes atletas da história — e aprende um pouco a respeito das Olimpíadas.

