Grupo Time Out chega ao Brasil

O site do Meio & Mensagem (pede registro) informa hoje que o Time Out Group, “conglomerado de origem inglesa que é referência nos segmentos de revistas, sites e guias dedicados ao lazer, entretenimento, cultura e turismo”, deve começar a atuar no Brasil ainda este mês. Segundo a nota, o parceiro brasileiro deve ser o Grupo Estado e o início da empreitada aconteceria dentro segmento de guias de viagem, “também disponíveis em uma operação de internet”. “Não haveria, neste primeiro momento, uma versão local do guia semanal impresso Time Out para São Paulo”, informa o texto. Com as publicações da Time Out são sempre bacanas, o leitor pode comemorar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.