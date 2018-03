Para quem gosta de jornalismo e mídia, uma notícia interessante: editoras de revistas concorrentes, Time, Condé Nast, Hearst e Meredith serão parceiras num projeto que que está sendo chamado de “iTunes para revistas”. A idéia deve ser anunciada no início de dezembro, diz uma reportagem do New York Times. Os contratos ainda não foram assinados, mas os envolvidos — tudo indica — serão parceiros iguais nessa nova empreitada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.