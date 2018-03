Grimod de la Reynière e a gastronomia francesa do século 19

Uma das matérias mais lidas do fim de semana no New York Times é sobre gastronomia — e foi publicada no suplemento de turismo: “Liberty, Equality, Gastronomy: Paris via a 19th-Century Guide“. “Um viajante obcecado por comida usa um guia gastronômico da era Napoleônica para explorar as maravilhas da culinária de Paris no século 21”. O guia mencionado é um dos escritos por Alexandre-Balthazar-Laurent Grimod de la Reynière, um aristocrata que pode ser considerado um dos precursores do jornalismo gastronômico. Acima, uma pintura no Musée Carnavalet que mostra — acredita-se — a figura de Grimod.

