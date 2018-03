Uma idéia divertida para um site de namoro: “Meet people you like through things you don’t”. Esse é o slogan do Weneither. Eles explicam a idéia (mas nem precisava): “It turns out that compatibility really isn’t about shared interests. Sometimes, what we’re not interested in can tell us more than who we are and what we want”. Juntando com aqueles dois outros sites do meu post anterior e procurando mais alguns daria uma matéria interessante. Bom, eu acho.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.