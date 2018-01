Mais um serviço do Google: planeje seu trajeto usando transporte público. É um aplicativo que se aproveita do Google Maps para facilitar a vida de quem usa transporte público. Seria útil no Brasil se o transporte público fosse eficiente. Veja aqui um vídeo explicando como funciona.

