“Australianos usam o Google Earth para descobrir tesouros arqueológicos no Afeganistão”, informa esta matéria publicada pelo Sidnet Morning Herald. Na foto, o pesquisador David Thomas ao lado da imagem de uma fortaleza antiga encontrada no deserto afegão com a ajuda da ferramenta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.