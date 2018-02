Uma sugestão de leitura: o texto “Google & The Future of Books“, de Robert Darnton, que está na edição de fevereiro da The New York Review of Books. Fala da operação, em processo, de digitalização de milhões de livros do mundo todo. Algum jornal poderia publicar uma tradução. O autor é o responsável pela biblioteca de Harvard.

