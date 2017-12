Recomendo dois textos que achei hoje no jornal The New York Times. O primeiro é The Rise of Minimal Workout — ele informa que as pessoas há muito tempo tentam descobrir qual é a quantidade certa de exercícios a ser feita, e que as recentes respostas dos especialistas focam em “períodos mais curtos possíveis”. O outro é Steps for more, and better sleep (passos para dormir mais — e melhor), cujo título é autoexplicativo.

