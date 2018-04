Geração 90, câmbio.

De uma pesquisa feita com jovens que nasceram em 1990, divulgada pelo Meio & Mensagem: “No que diz respeito ao relacionamento dos jovens com as mídias, o levantamento mostrou que há maior envolvimento com internet, celular, TV e rádio e distância de revistas e jornais. Os percentuais de penetração dos meios de comunicação nesta faixa etária são maiores que a média nacional em internet (50% contra 34%), rádio (90% contra 83%), revistas (52% contra 45%) e TV (99% contra 97%). Já os jornais estão perdendo espaço, pois alcançam penetração de apenas 29% entre os jovens de 16 ou 17 anos, contra 37% da média nacional. “As revista são vistas como muito atraentes, mas poucos compram, pois preferem atividades gratuitas. Já os jornais eles não lêem e não se atraem pelo meio”, constatou a pesquisadora.” A matéria completa está aqui (é grátis, mas pede cadastro).