Na New Yorker que chega às bancas hoje, um bom perfil do ator George Clooney: “Somebody Has to Be in Control — The effort behind George Clooney’s effortless charm.” Outra reportagem que vale a pena ler é “Camp Justice“, sobre a prisão de Guantánamo. (“Everyone wants to close Guantánamo, but what will happen to the detainees?”, pergunta a revista).

