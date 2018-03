O Wall Street Journal fez matéria sobre John Fletcher, 47 anos, que se apresenta no showbiz como “Genghis John the Human Firecracker” (algo como “Genghis John o Homem Fogo de Artifício”). A arte dele, grosso modo, consiste em amarrar fogos de artifício pelo próprio corpo e acender o pavio. O site do jornal fez um vídeo sobre o assunto. Boa pauta.

