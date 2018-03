Da série “invenções para o verão”: um recipiente térmico, para manter a bebida gelada, que vem com som (AM/FM e conexão para mp3), para que o dono possa incomodar as pessoas na praia. Custa US$ 165,99 neste site aqui. Achei nesta matéria, que testou alguns modelos.

