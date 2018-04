Gastronomia na "New Yorker"

Quem gosta de vinhos ou se interessa pelo tema precisa ler “The Jefferson Bottles: How could one collector find so much rare fine wine?“, uma longa reportagem de Patrick Radden Keefe publicada na mais recente edição da New Yorker sobre o mercado de vinhos raríssimos. É uma matéria que deveria ser traduzida e publicada por aqui (fica a sugestão). Aliás, é uma edição temática da revista: são vários textos sobre gastronomia, muitos deles revelando experiências pessoais de seus autores no mundo da comida, como “Tasteless“, de David Sedaris, “Choke” de Anthony Lane, e “A Man In The Kitchen“, de Donald Antrim. Vale dar uma olhada.