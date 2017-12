Mais uma do Independent: a seção de “Saúde & Bem-estar” do jornal publicou uma matéria interessante: “Stop the diet: Is it better to be bigger?” Segundo o repórter, a boa notícia é que uma pesquisa indica que pessoas acima do peso vivem mais. Ok, então.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.