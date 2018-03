O New York Times aponta, na seção de Negócios, que a crise econômica não afeta as funerárias. Pelo contrário: consultores dizem que as receitas crescerão em 2009 — e os clientes aproveitam a “última chance para gastar” com pedidos extravagantes. Alguns, com desejos bem específicos, como essa moto fúnebre da foto acima, feita para amantes de motocicletas. Leia a matéria “The Funeral: Your Last Chance to Be a Big Spender“.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.