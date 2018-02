Como a maioria das pessoas já sabe, o The New York Times deixou de cobrar pelo conteúdo e abriu seus arquivos. O blogueiro Jason Kottke foi fuçar as matérias antigas e descobriu coisas interessantes. Dois exemplos: a primeira vez que o jornal mencionou a “world wide web“, em fevereiro de 1993; e a reportagem sobre o naufrágio do Titanic, em abril de 1912. Leia o post completo aqui.

