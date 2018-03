Gostei muito do trabalho de Martin Klimas, especialista em fotografar imagens em alta velocidade. Quem se interessar pode entrar em contato com ele por meio do site (lá tem o telefone, o e-mail e um monte de fotos bacanas). Dá também para baixar o portfólio dele (tem 3MB). Imaginei várias capas de revistas que ele poderia fazer.

