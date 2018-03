Os leitores do New York Times, a pedido do jornal, estão mandando fotos que retratem os tempos atuais de recessão em suas comunidades. Boa idéia. Veja aqui. E mande a sua, se quiser. Acima, foto dos tempos do crash da bolsa em 29.

