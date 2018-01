Forum Network: palestras grátis na web

O The Chronicle of Higher Education informa que a NPR (National Public Radio) e a PBS (Public Broadcasting Service) estão publicando na web entrevistas gravadas e vídeos de palestras com acadêmicos, políticos etc. A iniciativa ajuda a aumentar o crescente número de palestras gratuitas online. As publicações estão no site Forum Network, com milhares de aulas disponíveis, incluindo a do professor de Harvard, Michael Sandel, que mostra como calcular a felicidade em uma palestra chamada “How to Measure Pleasure” (Como medir o prazer):

