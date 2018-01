Sugestão de documentário da BBC: Folk America, uma série em três partes sobre a música folk americana, com a história do movimento dos anos 1920 aos anos 1960. Acima, a terceira parte, “Blowin’ in the Wind”. As outras duas estão aqui e aqui.

