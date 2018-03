Sugestão para jornalistas e estudantes de jornalismo: no site da Folio, 10 executivos de grandes editoras e conglomerados de mídia, como Sarah Chubb (presidente da Condé Nast Digital) e Stephanie George (presidente da Time Inc. na área de Publicidade e Marketing), discutem as tendências para o ano de 2010.

