"Folha", "New York Times", "Estadão" etc.

Saiu na Folha de S.Paulo de hoje: “A Folha passa a publicar amanhã, e a cada segunda-feira, suplemento com reportagens do ‘New York Times’, um dos principais jornais dos EUA e do mundo.

O caderno, elaborado pelo ‘New York Times’ especialmente para a Folha, trará reportagens sobre política, economia, mundo, artes, ciência, entre outros temas, além de uma página com editoriais e artigos de colunistas (…)”.

Gostei da novidade. Não ficou claro se o caderno trará uma seleção das melhores matérias da semana anterior — ou apenas do fim de semana, que é sempre rico em reportagens especiais. Mas amanhã saberemos. Também saberemos se o caderno ficará disponível na web para os assinantes. Espero que sim. (Atualização na segunda: reconheci alguns textos da edição do dia 26, domingo — a capa do Week in Review e a matéria sobre Beatriz Milhazes, por exemplo. São versões mais curtas. E os textos não estão no site da Folha.)

***

Ainda sobre jornais, uma questão: não consigo entender porque o Estadão não coloca na internet, no domingo, o caderno “Aliás” (ótimo suplemento inspirado no Week in Review, do próprio New York Times). Nem os assinantes têm acesso. É uma das seções mais interessantes do jornal e o intenauta-assinante, quando clica em “Estadão de Hoje“, fica vendo navios. Quando entra em “Suplementos”, então, a decepção é maior: o “Aliás” está lá, mas representado apenas por reportagens da semana passada. Mandei um email sobre isso há algum tempo para editor@estadao.com.br. Tomara que alguém me responda (ou simplesmente leia e fique solidário, já vai ser bom).