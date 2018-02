Visualizar O mapa dos Fliperamas em um mapa maior

Comecei a reunir informações sobre máquinas de pinball em São Paulo (e no Brasil) e tratei de organizá-las num mapa do Google (acima). Vamos ver se consigo mais dados. Se você conhece algum fliperama perdido por aí (com ao menos uma máquina de pinball funcionando) mande um e-mail para mim: lombardi@desculpeapoeira.com (no twitter, @ricardolombardi) Obrigado.