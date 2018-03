Final feliz

O último ensaio de 2009 da série “Happy Days”, publicada pelo blog homônimo do New York Times, discute como a experiência de uma morte faz a gente pensar na vida mais seriamente. Um pequeno trecho do texto, publicado originalmente em inglês:

” (…) Uma das razões pelas quais as filosofias orientais desenvolveram técnicas para nos treinar a viver o presente é que esse não é o nosso estado natural. Nós somos empurrados em direção ao futuro (…) A morte extingue essa luz. E porque nós sabemos que vamos morrer, ainda que não saibamos quando, a escuridão que está no final, à frente de cada um de nós, está conosco em todo momento.”