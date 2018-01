Para quem acompanha o mercado de arte contemporânea como “negócio”, vale ler a matéria “The Art Market Bash — Art sold at New York’s contemporary fairs, but one major lender predicts a sharp downturn and a ‘flight to quality’“, publicada na ótima revista Portfolio.

