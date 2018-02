No site da Rolling Stone: The Top 25 Music DVD’s of All Time. “From The Last Waltz to Truth or Dare: The movies that any self-respecting rock geek needs to own”. O meu favorito é “Stop Making Sense“.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.