Um livro curioso: “ Flight Attendants ” (Powerhouse Books, US$ 35), com fotos de Brian Finke e textos de Alix Browne e Alison Nordströn. Tudo indica que Finke ficou obcecado pelo pessoal que trabalha no serviço de bordo das companhias aéreas, (aero) moças e moços, e saiu fotografando. Acima, foto de aeromoça da Icelandair.