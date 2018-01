Festivais de música nos EUA

O Wall Street Journal publicou uma matéria sobre os festivais de música do verão americano. Ao contrário do que acontece no mercado de CDs, não há crise no mundo das apresentações ao vivo: “From bands to corporate sponsors, industry members are moving to capitalize on one of the few profitable areas of the struggling music business these days — live performances. Sales of concert tickets rose 8% last year to $3.9 billion, according to the trade publication Pollstar, while U.S. album sales fell 15% during the same period, according to Nielsen SoundScan.” Leia “Summer of Rock“. Neste link, “a summer guide to music festivals“. Na foto, o Lollapalooza de 2007, em Chicago.

