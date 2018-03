O Band Name Maker é uma ferramenta que ajuda você a criar um nome para sua banda. Fiz um teste com “Brás Cubas” e apareceram as seguintes sugestões: Brás Cubas Papaya, Brás Cubas Baby Destructiv, Inane Brás Cubas, Brás Cubas Perception, Brás Cubas Of The Revolution, Brás Cubas Charm, Brás Cubas Mojo, Brás Cubas Of The Disturbed e Brás Cubas Affect. Neste link aqui, outro site que faz a mesma coisa. (Sugestão do Paulo César S.)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.