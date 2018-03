Feijoada na moda

Outra da Esquire (só uma curiosidade): na mais recente edição da revista, que acaba de chegar às bancas, o editor de moda escolheu alguns chefs de cozinha de Nova York e pediu que eles posassem para as fotos (vestindo as roupas escolhidas pela revista), comendo seus pratos favoritos em seus restaurantes favoritos. O chef Craig Koketsu (terno de US$ 4495; camisa de US$ 395) aparece comendo uma feijoada no Casa , restaurante que fica na Bedford Street (anos atrás eu vi Gisele Bündchen e Leonardo DiCaprio comendo pães de queijo por lá).