Michael Sandel, professor de Política da Universidade de Harvard, fala um pouco dos dilemas contemporâneos sobre o certo e o errado. A palestra é parte de um curso de filosofia chamado “Justice: What’s the Right Thing to Do?”. Algumas questões morais são abordadas: é errado torturar? Roubar é sempre errado? Às vezes, é errado contar a verdade? No Youtube estão disponíveis mais 11 vídeos. Em inglês.