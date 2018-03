Exposição foca em "pararazzi" clássicos

O New York Times de hoje fez uma matéria sobre a exposição “Pigozzi and the Paparazzi“, que está em cartaz na Helmut Newton Foundation, em Berlim. São cerca de 350 fotos que mostram, segundos os curadores, “os precursores e as figuras centrais do período ‘clássico’ da fotografia paparazzi”, ou da fotografia de celebridades, como também ficou conhecida. É um “comentário visual a respeito da evolução desse fenômeno”, diz o texto dos organizadores. Neste link, uma galeria de fotos disponibilizada pela Helmut Foundation; neste outro aqui, a galeria feita pelo jornal. Acima, Marlon Brando e Ron Galella em Nova York, 1974.

