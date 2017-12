EUA: "People" é a publicação impressa preferida dos ricos

Li na Carta do Editor, da Editora Abril:

“People é a publicação impressa preferida dos endinheirados americanos, aponta pesquisa da consultoria Ipsos Mendelsohn. National Geographic e Time aparecem em seguida no ranking dos títulos lidos entre os 20% mais ricos da população nos Estados Unidos. A liderança muda apenas entre a elite das elites, aqueles que ganham pelo menos 250 000 dólares por ano, com vitória do Wall Street Journal.

A mesma pesquisa mostra que na internet os bacanas americanos, responsáveis por 1,2 trilhão de dólares em gastos anuais, são gente como a gente. Gostam, pela ordem, de sites de relacionamento, busca, compras e notícias.”

A fonte foi o Mediaweek.