EUA combatem a cópia no mundo da moda

Nos Estados Unidos, casos de plágio no mundo da moda podem estar com os dias contados. Um projeto de lei, se aprovado, protegerá as criações dos estilistas. É o tal Design Piracy Prohibition Act. Daria uma boa discussão aqui no Brasil, também. O Washington Post fez matéria. Um trecho: “Unlike other creative products such as movies, music or books, clothing has never been given copyright protection. Designers can trademark a logo, such as a polo pony, graphic lettering or a brand name. They can copyright a specific kind of ornamentation on a garment — a unique kind of embroidery, perhaps. But they can’t copyright the entire design of a dress.”