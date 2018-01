EUA: a década em capas de revistas

Li na Carta do Editor, da Editora Abril: “A ASME, associação dos editores de revistas dos Estados Unidos, lançou um vídeo com os grandes acontecimentos da década. Mais uma lista de ‘melhores dos anos 2000′, não? Sim, mas aqui a diferença é que a história é contada apenas com as capas das revistas americanas. O resumo da década dura 2 minutos. Dá-lhe ’11 de setembro’, Katrina, lançamento do iPod, Tsunami, Obama e crise financeira. O material vale também como um registro das tendências gráficas que dominaram as capas de revista na década passada.” Boa.

